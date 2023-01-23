『ジプソフィア☆gypsohila☆Feather Glitter Knit【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 00時 21分に出品され04月27日 00時 21分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ジプソフィアのフェザーグリッターニットになりやす(^^)品のある質感で、着たときのシルエットが綺麗な一枚です。

まだ迷いもありますが、着て頂ける方へぜひ(^^)



着用1回

シルバー



定価19800円





毛足の長いシャギー感と上品にきらめく華やかさ。

着用するだけで一気にスタイル全体を華やかに。



シンプルなコーディネートのアクセントとしてはもちろん、

ワントーンコーデのスパイスにも♡



〈サイズ〉

・サイズチャート

着丈(前) 55cm / 着丈(後) 58cm / 肩巾 55cm / 身巾 56cm / AH 46cm / 袖丈 52cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ジプソフィア☆gypsohila☆Feather

Glitter

Knit