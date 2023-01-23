『Air Jordan 1 Shattered Backboard 3.0【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 33分に出品され04月15日 09時 33分に終了予定です。即決価格は10,394円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike GS Air Jordan 1 Retro High

"Shattered Backboard 3.0"

シャッタードバックボード



カラー：オレンジ/ブラック

サイズ：24cm



何度か履きましたが、お手入れして大切に履いていたので、綺麗な状態かと思います。

素材がエナメル、ビニールなので、履きジワはあります。

神経質な方は、購入をお控え下さい☺︎



即完売となる人気モデルであり希少価値の高いのでお早めに♪



#Nike #GS #AirJordan1 Retro #High

#jordan1

#SHATTEREDBACKBOARD

#シャッタードバックボード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ Air

Jordan

1



Shattered

Backboard

3.0