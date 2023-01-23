『新品 ARC’TERYX Cerium Hoodie Jacket M BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 13時 36分に出品され03月04日 13時 36分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル番号 X000007853



【ブランドの信頼性】

ARCTERYXは高品質なアウトドアウェアで知られ、耐久性と機能性を兼ね備えています。特にこのダウンジャケットは、厳しい環境下でも優れた保温性を提供します。



【デザインと快適さ】

フード付きのデザインは、寒い日でも頭部をしっかりと保護。シンプルでスタイリッシュな黒色は、様々なコーディネートに合わせやすく、アウトドアシーンだけでなく日常使いにも最適です。



【サイズとフィット感】

Mサイズは、一般的な体型にフィットし、動きやすさを考慮した設計。アクティブなライフスタイルを送る方にぴったりのアイテムです。



- ブランド: ARCTERYX

- 色: 黒

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- サイズ: M



新品



個人所有の為、気になる方は購入をお控え願います。



ご覧いただきありがとうございます。



冬のクライミングではミッドレイヤーとして、キャンプでは一枚で。コンパクトに収納できるので、バックカントリーの休憩時間では暖かさを提供するセリウム。アルパインクライミングでも定評のある性能を誇ります。ディテールへの徹底したこだわりに衝き動かされ、デザインのアップデート、環境に優しい素材の調達を進めつつ、抜群の軽暖性能を維持しました。850フィルのレスポンシブルダウンに加えて、コアロフトの合成素材を湿気がこもりやすい部分に配置。高品質な断熱性能を実現しています。リサイクル素材の15デニール Arato™ ナイロンを使用した表面素材は、軽量で耐久性のあるバイオ由来のライナーで石油の使用量を削減。インサレーテッド ストームフードがプロテクションを高めます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

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ジャケット・アウター タグ 新品

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