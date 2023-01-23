『【美品】N.HOOLYWOOD 革靴 ウィングチップ ドレス シューズ ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 07時 26分に出品され03月29日 07時 26分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆





◆ジャンル

【革靴、ブーツ、スニーカー、パンプス】



◆ブランド名

N.HOOLYWOOD / エヌハリウッド (Nハリウッド)



◆商品名

革靴

ドレスシューズ



◆ポイント

・ウィングチップ(フルブローグ、メダリオン装飾)

・外羽根

・ダブルのアウトステッチ

・ラバーソール

・スパニッシュ型ヒール



◆カラー/色

ブラック/黒



◆素材

レザー

ラバー 等



◆サイズ【cm】

・表記 7 1/2

・ソール全長 27.9

・底幅 10.1

・ヒール ソール 高さ 2.8 (サイド部分の採寸)

・サイズ(センチ) 25.0~25.5

※サイズはあくまで参考になります。普段履かれている靴より判断をお願いします。革靴を選ばられる際はスニーカーサイズよりマイナス1センチ程がオススメです。



◆コンディション

細かな小傷とシワ、ソールの減りが少しありますが、使用感少なく状態は良好です。



◆付属

なし





※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。





◆当店では他にもビジネスシューズを中心にブーツやスニーカーを多数取り扱っております。気になる方は是非覗いて行って下さい^_^

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#JOEYsシューズcollection







●その他、質問等お気軽にお声掛けください^ ^



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#JOEYscollection 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】N.HOOLYWOOD 革靴 ウィングチップ ドレス

シューズ ブラック