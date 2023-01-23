『【希少・レア品】RATS メッシュキャップ WAY OF LIFE 黒 キムタク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 54分に出品され03月25日 07時 54分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RATS / WAY OF LIFE MESH CAP (BLACK)



サイズ表記はFreeです。



長瀬智也さんや木村拓哉さんが着用していたものと同型の商品で、現在販売していない希少品です。



2か月位着用し、自宅保管していました。

直近で帽子専門のクリーニングに出しましたので目立った汚れやにおいもなく状態はとても良いです。

ただしケアタグに少しだけ変色が見受けられます(画像参照)。



※お値下げには対応しておりませんのでご了承ください



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porkchop ポークチョップ HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマーなどお好きな方にもオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラッツ

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