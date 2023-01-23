『HOUDINI Puffy Square 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 07分に出品され03月19日 02時 07分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

HOUDINIはアウトドア用品で知られるブランドで、特に機能性とデザインに優れた製品を提供しています。このPuffy Squareは、軽量で持ち運びやすく、アウトドア活動に最適です。



【機能性】

このブランケットは、洗濯機で洗えるため、手入れが簡単です。また、ドライクリーニングも可能で、長期間の使用にも耐えられる設計です。



- ブランド: HOUDINI フーディニ

- モデル名: Puffy Square パフィースクエア

- 洗濯表示: 洗濯機可、ドライクリーニング可

- 色: 黒

- タグ: HOUDINI



ご検討ください。





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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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