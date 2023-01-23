『✨美品✨ バレンシアガ 2way ボストンバッグ クロコ 総柄 BBロゴ 大容量【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 48分に出品され03月20日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #TOMYんちのバッグコーナー

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✨24時間以内・匿名発送✨フォロー割あり✨



《ブランド/アイテム情報》

✨美品✨

BALENCIAGA （バレンシアガ）

2way ボストンバッグ ショルダーバッグ 肩掛け

旅行鞄 旅行カバン 旅行かばん トラベルバッグ

クロコダイル ゴールド金具 大容量 軽量

レディース メンズ ユニセックス 男女兼用

ナイロン × 本革 レザー BBの刺繍ロゴ

底板付き ゴールドプレートロゴ 刻印ロゴ

ゴールド金具







《オススメ》

クロコ型押しのレザーハンドルとゼブラ柄の様な

シャドー模様がエレガントなボストンバッグ✨

男女兼用、ビジネスバッグから普段の旅行にもマルチに

お使いいただけます♪

ナイロン素材なので、使用しない時はコンパクトに

畳んで収納できます♡（底板は外せます）







《コンディション》

※素人個人の見解につき、写真等で御判断ください。



1度、出張での使用後、クローゼットにて保管。

よく見るとハンドルが当たる部分に照明による

僅かな色の変色がございますが、目立つ大きな

ダメージはなく、まだまだ長く素敵にご愛用

いただけます。ファスナーの動作もスムーズ✨









《サイズ・仕様等（約）》

※素人採寸にて誤差をご了承ください（平置き採寸）

※素人の自宅保管品です。used品にご理解ください





横幅...36㎝

高さ...25㎝

ハンドル高さ...14㎝

ハンドル含む高さ...38cm

マチ...18㎝

ショルダーベルト...77〜123cm（無段階調整）

底鋲...あり

カラー...ブラウン

素材...ナイロン×レザー（本革）





◇収納・ポケットについて◇



メイン収納...1（ファスナー）

外側：オープンポケット...1

内側：ファスナーポケット...1









《送付内容》

バッグ、ショルダーベルト、底板 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨美品✨

バレンシアガ 2way ボストンバッグ

クロコ

総柄

BBロゴ

大容量