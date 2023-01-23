『⚠️イカルドさん専用 MacBook air 2020 16GB/512GB/M1【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 16時 53分に出品され03月16日 16時 53分に終了予定です。即決価格は53,000円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 できるだけ早めに売りたいので多少は値下げ可能です。



初期化済みです。

購入したものの使用する機会が少ないため出品します。



ほとんどキズがなく綺麗な品物ですが、中古品という事をご理解頂ける方のみご購入お願いします。



MacBook air 13inch 2020 16GB/512GB/M1





サイズ···13インチ



CPU ...M1チップ



メモリ···16GB



SSD...512GB



最大容量...100%



カラー...スペースグレイ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル