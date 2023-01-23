『FCRB SUBU サンダル ペイズリー ビッグロゴ ブリストル ソフ シュプ好【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 46分に出品され03月17日 20時 46分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 激レア！希少！FCRB SUBU コラボ サンダル



ほぼ出回っていません！



FCRB のペイズリー、バンダナ柄は大人気！



このサンダルはかなりかっこいいです！

被りたくない方、足元を派手目に攻めたい方にお勧めです！



カラー ブラック

サイズ 26.5くらいかと



目立ったダメージはないように見えますが、画像にてご確認ください。



中古品をご理解の上、ご購入お願いします。

気になる点は質問よろしくお願いします。

購入後のクレームは一切受け付けておりません。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ FCRB

SUBU

サンダル ペイズリー ビッグロゴ ブリストル ソフ シュプ好