『ASAUCE MÊLER アソースメレ リネンストール キナリ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 01時 23分に出品され03月14日 01時 23分に終了予定です。即決価格は9,149円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで譲って頂きましたが、なかなか使用する機会がないのでお譲りしたいと思います。



素材：LINEN100%

サイズ：135x200cm

生産国：MADE IN JAPAN

商品番号 AM23S-ST31

カラー Natural



美品ですが、一度人手に渡った中古品となりますので、中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。



自宅保管に伴う多少のシワ、リネン特有のシワは

ご容赦ください。

写真4〜5枚目が実物の写真です。







素材···麻



柄・デザイン···無地



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ASAUCE

MÊLER



アソースメレ リネンストール

キナリ