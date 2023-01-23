『semoh Leather ZIP blouson【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 15時 52分に出品され03月04日 15時 52分に終了予定です。即決価格は36,080円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラック/サイズ3

Horse Leather100％

裏地Cotton100％

定価143000





ほぼ出回っていないと思います。



カラー···ブラック



多少のシワやアタリがございますが製品の特性上ご理解いただけたらと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: セモー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ semoh

Leather

ZIP

blouson