『Sally Scott サリースコット かもめ柄 カットソー ワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 16時 25分に出品され04月19日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます☺︎



Sally Scott サリースコット かもめ柄 カットソー ワンピースの出品です✿



定価 ¥27000



ゆったりとしたリラックスムードのサリースコットのカットソーワンピース♡涼しげなブルーにかもめの総柄がかわいいです♪



◯状態…

新品未使用タグ付きです。ダメージや汚れ等なく全体的に綺麗な状態ですが、自宅保管の為usedとご理解頂きご購入をお願い致します ⋈∗︎*゜



◯サイズ…L

肩幅 46cm

身幅 46cm

袖丈 19cm

着丈 117cm



◯カラー…

ブルー



◯素材…

レーヨン 50%

コットン 50% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: サリースコット

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Sally

Scott



サリースコット

かもめ柄



カットソー

ワンピース