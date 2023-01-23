『【箱無し】Mchose ax5 pro max ピンク 8k ポーリングレート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 08分に出品され03月16日 07時 08分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mchose ax5 pro max pink

半年ほど前に購入したものの手に合わず自宅保管しておりました。

8k接続問題なく動作する事確認しております。



テープはSupergrip、ソールはCorepad sole proの汎用ソールに交換しています。

付属品は画像の通りです。



あまり使用感はありませんがあくまで中古品ですのでNC/NRでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし