『meer. MAT SATIN RELAX PANTS /NYV【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 07時 39分に出品され03月29日 07時 39分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 meer. MAT SATIN RELAX PANTS /NYV



試着のみ、タグ外してます。

出品に迷いがありますので、お値下げ考えてないです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用

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SATIN

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