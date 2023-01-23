『伊太利屋 イタリヤ ロングコート 9 日本製 美品 秋冬【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 19時 43分に出品され04月03日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 伊太利屋のロングコート。秋冬用。

1,445g。毛皮が付いた高級感溢れるおしゃれな一枚。

きれいなお品です。



9 実寸肩幅なし 身幅50 裄丈85 丈120



表地：毛45% モヘア40% アルパカ15%



慈雨 芽風 レリアン レオナール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イタリヤ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 伊太利屋

イタリヤ

ロングコート

9

日本製

美品

秋冬