『stein DRAWSTRING WIDE TROUSERS S シュタイン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 20時 04分に出品され05月01日 20時 04分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▶︎stein

・2022AW

・DRAW WIDE TROUSERS

・BLACK

・サイズS



▷サイズ詳細

ウエスト：78-86cm

ワタリ：33cm

股上：36cm

股下：66cm

裾幅：23cm





2シーズン秋冬着用しました。

それなりに着用感ございますが、まだまだご着用いただけます。リネットクリーニングから戻ってきて保管しております。



汎用性がとても高く、真夏以外年中着用できるアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ stein

DRAWSTRING

WIDE

TROUSERS

S

シュタイン