『STAUB LA COCOTTE STB-9718-000【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 22時 04分に出品され03月04日 22時 04分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

STAUBは、フランスの高品質な調理器具ブランドで、特に鋳鉄製の鍋で知られています。耐久性があり、熱を均一に伝える特性が料理の仕上がりを向上させます。



【モデルの特徴】

「LA COCOTTE」は、特に煮込み料理に最適なデザインで、蓋の形状が蒸気を循環させ、食材の旨味を引き出します。深い黒色が特徴で、どんなキッチンにもマッチします。



【使用感】

使用感があり、内側にやや傷がありますが、まだまだ活躍できる状態です。料理好きにはたまらない一品です。



- ブランド: STAUB

- モデル名: LA COCOTTE

- 型番: STB-9718-000

- 製品状態: 使用感あり

- 内側の状態: やや傷あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: やや傷や汚れあり