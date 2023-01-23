『美品✨ イルビゾンテ ボストンバッグ 南京錠 大容量 キャンバスレザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 32分に出品され03月18日 04時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

IL BISONTE ボストンバッグ トラベルバッグ 大容量 肩掛け 南京錠 金具



【サイズ】

タテ 約33cm

ヨコ 約45cm（底部分）

マチ 約21cm



平置き実寸。

多少の誤差はご了承ください。



【状態】

レザー部分に軽微な擦れはありますが、全体的に使用感の少ない綺麗な状態です。

タバコや香水などの匂いもありません。



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



【カラー】

ブラック（キャンバス）

ブラウン（レザー）



【素材】

キャンバス

レザー



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○購入場所、品質保証

こちらの商品は一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店にて購入、鑑定済みの完全正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨

イルビゾンテ

ボストンバッグ 南京錠 大容量 キャンバスレザー