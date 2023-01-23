『NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG SP 28【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 07分に出品され03月14日 09時 07分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SNKRDUNKで購入しました。

新品未使用。

サイズ28



クローゼット整理の為出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

AIR

JORDAN

1

RETRO

HIGH

OG

SP

28