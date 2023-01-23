『coach レザーリュックサック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 17時 14分に出品され05月09日 17時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 coachのリュックサックでカラーはブラウンです。

5年ほど前に購入しましたが、使用頻度が少なく綺麗です。



●サイズ：

18L

●素材：牛革

●付属品：なし

●その他、注意事項：

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



値引きのご相談も承ります。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ coach

レザーリュックサック