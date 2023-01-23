『Y-3 DISTRESSED SIGNATURE HOODIE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 10分に出品され03月14日 06時 10分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フロントを横切るYOHJI YAMAMOTOのシグネチャーグラフィックが特徴的なY-3 Distressed Signature Hoodie (パーカー)。 厚手のジャージーファブリックで製作され、左袖にY-3ロゴの刺繍が施されております。 ドローコードで調整可能なフード、袖にダーツ、袖口と裾にリブをを採用し、快適な着心地のオーバーサイズフィットに仕上げております。



COLOR: ブラック

サイズ: L

定価: 38500円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Y-3

DISTRESSED

SIGNATURE

HOODIE