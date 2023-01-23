『新品❗希少カーキ色★PORTER ドラえもん ショルダー ミニヘルメットバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 08時 48分に出品され03月20日 08時 48分に終了予定です。即決価格は29,835円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少なカーキ色(グリーン色)は、

なかなか出て来ません❗❗



✳黒色はよく出品されています。



しかも、別売の人気

ドラえもんカラーのカナビラ鈴を

お付けしたセット❗❗✨



カラー...カーキ色(グリーン)



素材... ナイロン



状態… 新品。未使用品





お探しだった方、お早めに❗❗ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品❗希少カーキ色★PORTER

ドラえもん

ショルダー

ミニヘルメットバッグ