『【新品未使用】Nike Air Jordan 5 RETRO 28cm OG【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 20時 51分に出品され04月03日 20時 51分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE AIR JORDAN 5 RETRO “Fire Red(2020)”です。サイズはUS10(28cm)で箱付き(納品時よりやや凹みあり)です。画像に関してましては当方撮影の為、多少の色味の誤差はご容赦下さいませ。



SNKRS正規当選購入品です。正規購入後、当方にてKickswrapにてラップ加工後、TOYO LIVINGの光触媒仕様の除湿機内にて保管致しておりました(※Kickswrap施工は当方素人の為、密閉性等は考慮せず参考程度にお考え下さい)。



また注文明細ご希望の方は、ご購入後その旨ご連絡頂きましたら個人情報欄をカットアウトしたものを同梱させて頂きます(※ご連絡ない場合は同梱致しませんのでご了承下さい)。



これ以上の状態は無いかと存じますので、探されておられた方、ご興味持たれた方はこの機会にいかがでしょうか。





【ご注意下さい】

当方、正規店での購入しか致しません為、真贋につきましてのご質問にはお答えしかねますので、ご理解賜りますようお願い致します。またメーカー出荷済み製品の製造過程で生じた製造痕や接着痕、縫製ズレなどには当方関与ございませんのでその旨ご留意下さい。



ご落札後、24時間以内にご連絡頂き、48時間以内にご入金手続き頂きますよう宜しくお願い致します。



尚、ご入札の際は、品物の状態を十分考慮した上での良心的なご購入・ご入金お手続きをお願い致します。品物の状態に関しまして気になられる点などございましたら、ご落札後にご不満な点を抱かれませんよう必ず事前にご質問頂き、予めご納得頂いた上でのご購入を重ねてお願い致します。ご落札後の返品・返金は一切承れませんので、双方気持ち良くお取り引きさせて頂けますよう、ご協力をお願い致します。



また、個人間でのお取引ですので、補償がございません事にご留意下さいませ。



それでは、どうぞ宜しくお願い申し上げます。



モデル名···AIR JORDAN



エアジョーダン/種類···5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品未使用】Nike

Air

Jordan

5

RETRO

28cm

OG