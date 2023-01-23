『【新品未使用】Nike Air Jordan 5 RETRO 28cm OG【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 20時 51分に出品され04月03日 20時 51分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|ナイキ
g.h.bass
¥ 8580
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¥ 13400
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¥ 9620
ティンバーランド ブーツ 金ロゴ 中古 レア
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Timberland RIPCORD ティンバーランド スニーカー スリッポン
¥ 13000
リックオウエンス Rick Owens ラモーンズレザーハイカットスニーカー
¥ 38415
ジャランスリワヤ size42 ダークブラウン スエード モカシン 99038
¥ 9750
落札価格14000円
745 入札履歴
終了
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