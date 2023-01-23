『MICHAEL KORS トートバッグ セット 新品未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 10時 08分に出品され04月06日 10時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このMICHAEL KORSのバッグは、洗練された幾何学模様とロゴデザインが特徴です。ホワイトとブラウンの組み合わせが、どんなコーディネートにもマッチします。



【多機能性】

大きなトートバッグに加え、2つのポーチが付属しており、収納力が抜群です。ショルダーストラップも付いているため、持ち運びも便利です。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性が高く、日常使いに最適です。



- ブランド: MICHAEL KORS

- カラー: ホワイト/ブラウン

- 素材: 合成皮革

- 付属品: ショルダーストラップ、ポーチ2個

- デザイン: ロゴ入り、幾何学模様

- モデル名: クラッチバッグ

- モデル名: ポーチ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MICHAEL

KORS

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新品未使用