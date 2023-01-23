『エディットフォール BONGUSTAボングスタ weekend bag【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 00時 13分に出品され04月03日 00時 13分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エディットフォールルで購入しました。

一度短時間車移動の際に使用しましたが、目立つダメージなどはなく、未使用に近い状態です。

タオル地のため購入時より目が出ている部分などはございます。



雑誌掲載もされたタオル地の大容量バッグです。

すぐに完売してしまったものになります。お探しの方、いかがでしょうか。



自宅保管の中古品にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エディットフォールル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エディットフォール BONGUSTAボングスタ weekend

bag