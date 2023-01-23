『美品★【定価50万】リアル クロコダイル マット ダークブルー ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 07時 13分に出品され03月11日 07時 13分に終了予定です。即決価格は19,734円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #ゆったんもんたんの出品している商品はこちら





ご覧頂きありがとう御座います☆彡



高級なエキゾチックレザーを多く取り扱う老舗ブランド 貴彦 の本物クロコダイルレザーの ハンドバッグ を出品します。



■ブランド

貴彦 TAKAHIRO



■アイテム

クロコダイル ハンドバッグ



クロコダイルレザーは目地染め、艶無しマット、スエード調に仕上げていて職人の技が光る逸品です☆彡



両面に腹部センターセレクト、ハイブランドも取扱うクロコダイルの原皮最高峰【ポロサス】を使用、ラグジュアリーな作りです☆



■カラー

ダークブルー（目地染め）



■サイズ

横幅26cm 高さ19cm 奥行き8cm

持ち手46cm



※素人寸法ご了承ください。



■素材

外側 クロコダイル革（ポロサス スモールクロコ）

内側 ラムレザー



ファスナーYKK



■仕様

外側 オープンポケット×1

内側 ファスナーポケット×1、オープンポケット×2



■購入価格

50万



■購入元

エキゾチックレザー取扱店（店舗真贋鑑定済み）



■状態

外側内側ともに目立つ汚れ無く綺麗な状態です。



美品ですがUSEDになりますので新品をお求めの方や神経質な方はお控え下さい。ご理解いただきご購入お待ちしてます☆



※送料無料継続中☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品★【定価50万】リアル クロコダイル マット ダークブルー ハンドバッグ