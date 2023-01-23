『引き振袖 お引きずり 朱色 アンティーク 身丈161.0cm 鶴 松 落款伊達衿【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 46分に出品され03月18日 09時 46分に終了予定です。即決価格は60,180円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
◆サラ様ご専用◆正絹 訪問着 一つ紋 蘇州刺繍 汕頭刺繍 コード刺繍
¥ 10140
着物 名古屋帯 帯締めセット
¥ 14000
専用◯C134+a157 化繊 さくら 半幅小袋帯 着物
¥ 7800
ゴフクヤサンドットコム 着物 桜吹雪
¥ 10500
ブランド浴衣 反物 うさぎ
¥ 10842
美品 正絹 着物 作家物落款“自然体な花と煌びやかな花”訪問着 U-98
¥ 11115
本場縞大島紬 染め大島 絞り ぼかし 裄65 付下げ 正絹 AK-4288
¥ 9048
帯225 ●高級 正絹 六通 袋帯 宝尽くし
¥ 9204
4k2072 袋帯 絹 藤 金色 緑 白 ピンク 青 花柄 和装
¥ 10530
未使用美品 八寸名古屋帯 全通 387長尺 松葉仕立て
¥ 10764
Y1163◆美品未着用 有松鳴海絞り 綿 手縫い 高級浴衣 洗える夏着物
¥ 13900
値下げ 訪問着、名古屋帯 セット
¥ 9620
ちー様専用 振袖セット
¥ 9360
じゅらく 袋帯 帝王紫 花紋 唐草 菊 グリーン 着物 102a d
¥ 17300
草履バックセット 成人式・卒業式 帯地３枚芯
¥ 10920
ZF929 訪問着 手刺繍 トールサイズ 正絹 広衿 しつけ糸 未着用 未着装
¥ 8580
ぜんまい紬 正絹 色味の良い ストライプ 広衿 袷 着物 U-492
¥ 11350
金と銀の高級帯
¥ 9360
落札価格60180円
97 入札履歴
終了
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