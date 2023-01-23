『引き振袖 お引きずり 朱色 アンティーク 身丈161.0cm 鶴 松 落款伊達衿【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 46分に出品され03月18日 09時 46分に終了予定です。即決価格は60,180円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンティークの引き振袖です。

朱色の絹地に、鶴や松、波紋が大胆に描かれています。

アンティークならではの迫力ある構図はぐっと目を惹きつけられます。

ここにしかない世界観をご堪能下さい。

※伊達衿付きです。

※落款付きです。

※アンティーク品としては状態は良いですが、多少シミ、ヤケなどございます。

アンティーク品にご理解のある方のみ、ご入札お願い致します。





＜色・素材＞



〔着物の色〕 朱色

〔八掛の色〕 共生地

〔着物の素材〕 正絹





＜寸法＞



【着物】



身丈(肩山から)：約161.0cm（身丈出し／不可能）

袖丈：約107.0cm

裄丈：約66.0cm（裄出し：約5.0cm可）

前幅：約24.0cm ／ 後幅：約30.5cm





＜着用時期＞



10月～5月



＜状態＞



【表地】アンティークで状態は良いほうですが所々にシミなどございます。

【裏地】所々薄いシミがございますが、表地には影響ございません。





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#リン振袖

rinkimono6581 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 引き振袖

お引きずり

朱色

アンティーク

身丈161.0cm

鶴

松

落款伊達衿