『RIMOWA PTS Multiwheel 2.0 XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 20時 02分に出品され03月18日 20時 02分に終了予定です。即決価格は97,200円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 74L

61×40×39cm

4.6kg



ポルシェ911のトランクにぴったり

生産終了商品.ショールームに最後の一個でした。



保存袋あり



リモワ×ポルシェ



リモワ ポルシェ ウルトラライトエディション2.0 シルバー74リットル 4輪

3～5泊向けスーツケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RIMOWA

PTS

Multiwheel

2.0

XL