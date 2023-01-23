『ロイヤルカナン消化器サポート低脂肪小型犬3kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 08分に出品され04月10日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロイヤルカナン 消化器サポート低脂肪小型犬3kg



うちの子が食べないので出品致します。

涼しい暗い場所に保存してあります︎^_^



賞味期限 2025年10月6日 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロイヤルカナン