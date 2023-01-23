『CFIERCE Hardware Decoration BowBag Black【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 02時 07分に出品され04月22日 02時 07分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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中国デザイナーズブランドを中心に扱っております。

すべて正規の公式店舗から直接仕入れたアイテムのみをお届けしております。



■商品名：Hardware Decoration Bow Bag

リボン バッグ



■カラー：Black 黒色（BlackとPinkの２色展開）

※色合いや質感はご利用端末の環境の違いにより

若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。



■サイズ：画像をご確認くださいませ。



■状態：新品未使用



■付属品：なし



⚠️１０時までに購入していただけましたら即日発送対応させていただきます。



こちらの商品は海外製品のため、個体差やわずかな傷・スレ・ほつれ・小さな汚れがある場合がございます。ご使用に支障のない程度ですが、気になる方はご購入をお控えいただければと思います。予めご理解のうえ、ご検討いただけましたら幸いです。





【CFIERCEブランド説明】



CFIERCEは2018年に設立 主要デザイナーの 7ince と Xueshan の2人が 「自分たちが着たいと思う面白い服を作りたい」という思いから立ち上げられました。

Newjeansやaespa、XGなどのK-POPアイドルも多数着用している注目のブランド。 ブランド名のCFIERCEの『C』はCute（かわいい）と『Fierce』は激しいという意味を合わせ「可愛くて激しく」「可愛くて激しく」デザインコンセプトを最も端的に表現した言葉となりました。 そのデザインコンセプトは、女性と少女の勇敢な行動を奨励することを示しています。 女性が単一の基準によって制限されることなく より多くの女性たちが大胆で最高の自分を見つけられるような洋服を提案し続けます。



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カテゴリ ファッション

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Black