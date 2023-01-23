『【値下げ中】DANTON×BEAMS ダウンジャケット ウールモッサ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 00時 27分に出品され04月26日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 。「 DANTON / ダントン 」の定番・ウールモッサダウンの「 BEAMS / ビームス 」別注品です。



密度が高く表面が毛羽で覆われた肉厚なウールモッサは、ソフトな軽い着心地。



中綿は高級ダウンジャケットど同含有量のダウン：フェザー ８０：２０。



レザーのくるみボタン、取り外し可能なフードと、細かなディテールに至るまでブランドのこだわりが詰まったデザイン。

ワークテイストとキレイめが同居した、コーディネートのしやすいお品です。



・DANTON / ダントン

1935年ワークウェア・ブランドとしてスタート。

国内では、BEAMS ビームス 、Bshop ビショップ、ユナイテッドアローズ、フリークスストア、アーバンリサーチ などの高感度セレクトショップで取り扱われている大人気ブランドです。

生産国：MADE IN JAPAN 日本製



ウール、ポリエステル素材

詰物 ダウン80％、フェザー20％ 釦 牛革



ジャンル/スタイル

ダウンジャケット

サイズ

表記サイズ：38

着丈：約 67 cm

袖丈：約 62 cm

身幅：約 54 cm

肩幅：約 46 cm



使用感あり、中綿が時々抜けて写真のようになっています。

ボタン変更してますが、純正ボタンもお付けして送付します。

シンプルでとても使いやすい仕様です。

男女問わず使えると思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【値下げ中】DANTON×BEAMS

ダウンジャケット ウールモッサ