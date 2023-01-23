『★ThinkPad L15 第10世代i5/16GB/256GB/office付【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 20時 04分に出品され04月25日 20時 04分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|レノボ
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¥ 13350
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美品Win11 LAVIE GN234/i5/8G/1T/DVD/WLAN/カメ
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423/美品★2020年製/VAIOPro/ノートパソコン/Wi11/第10世代
¥ 21500
落札価格17940円
296 入札履歴
終了
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