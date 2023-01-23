『★ThinkPad L15 第10世代i5/16GB/256GB/office付【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 20時 04分に出品され04月25日 20時 04分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカ レノボ

型名 20U4S64P00

品名 ThinkPad L15

OS Windows10 Pro 64bit

CPU Core i5-1.6GHz

プロセッサ No10210U

世代 第10世代

メモリ 16GB

ストレージ 256GB (SSD M.2)

ドライブ非搭載

グラフィック Intel UHD Graphics

ディスプレイ 15.6インチFHD(1920*1080) IPS

インターフェース USB3.1(C)*1(Video-out機能付,電源と共有)USB3.1(A)*2(内Powerd USB*1) ,HDMI*1, microSD

ネットワーク10/100/1000LAN,

無線LAN(a/b/g/n/ac/ax),

Bluetooth 5.0

指紋認証 なし

WEBカメラ あり

ソフト Microsoft office2021認証済み

備考 純正品ACアダプタ附属 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レノボ