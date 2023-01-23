『新品 パーリーゲイツ TCドビーストレッチパンツ(7)サイズ3L/紺 メゾンロゴ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 00時 13分に出品され03月19日 00時 13分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PEARLY GATES(パーリーゲイツ)のTCドビーストレッチパンツ ＜メゾンロゴ柄プリント＞になります。

フレッシュなLOGOで存在感を与えた、メゾンロゴ柄プリントのドビーストレッチパンツ。スタイリングのメインになる、新しいフォントと色味でデザインさえた愛に溢れるアイテムに仕上がっています。天然素材のコットンとポリエステルの素材の特性により、サラリとしたソフトで肌に優しい風合いを実現。ゴルフをはじめとするスポーティーなシーンで、ロングシーズン幅広く活用できます。



パーリーゲイツの正規店で購入しました。100％の正規品です。

【正規品】㈱サンエーインターナショナル ㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ

新品未使用ですので、ご安心ください。



★カラー：ネイビー

★サイズ：7（ウエスト88-92cm、ヒップ112cm、総丈107cm、股上29cm、股下81.5cm、わたり幅34.5cm、裾幅17.5cm）

※メンズ 日本人標準サイズ3Lです。

★素材：コットン64% ポリエステル34% ポリウレタン2%



宜しくお願い致します。



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