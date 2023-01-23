『Toshiba dynabook T451/46DB Windows11 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 18時 55分に出品され03月24日 18時 55分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気シリーズ···dynabook



東芝 TOSHIBA ダイナブック Dynabook ノートパソコン パソコン PC T451/46DB 黒 プレシャスブラック



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本体・ACアダプタセット



OSはWindows11 proをインストールし、最新アップデートまで更新しました。届いたすぐに使用開始可能です。

また、Office2019インストール、認証済みです。さらに15.6インチの大画面で在宅ワークやPTA作業がらくらく、簡単！



★搭載機能★

【無線LAN】〇

【有線LAN】〇

【Bluetooth】ー

【マルチドライブ】DVD◯



動作確認内容

●キーボード全キー入力

●スピーカーから音が出ること

●DVD読み込み

●ネット接続（無線）できること

●バッテリー駆動出来ること

※満充電時は2時間駆動可の表示ありが消耗品につき、保証できません。



黒くて丸い滑り止めが、3つ取れてしまっていて紛失しております。(裏面)

ディスプレイ右上の黒い緩衝パーツ紛失しています。

本体に目立つ傷や汚れがございません。

中古品へのご理解がある方のみ、よろしくお願い致します。



発送方法

ヤマト運輸 宅急便

プチプチで包んでお送り致します。



OS···Windows11 Pro

CPU···Intel Core i5

メモリ···4GB

その他特徴···Officeあり

ストレージ容量···120GB

ストレージ種別···SSD

0835 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイナブック