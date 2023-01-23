『極美品✨コーチ ショルダーバッグ ワンショルダー レザー 黒 メタルチャーム【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 03時 32分に出品され04月19日 03時 32分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

COACH コーチ

ワンショルダー ショルダーバッグ

レザー 本革 ステッチ

半月型 ハーフムーン

メタルチャーム メタルプレート

肩掛け 肩がけ 手持ち

ブラック 黒



型番 9219



○サイズ

横36cm

縦19cm

マチ8cm程度

持ち手長さ42.5cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れはなく、美品としてご愛用いただけます。

※あくまでもused品になりますのでご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。



○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



○カラー

ブラック 黒

※お使いのスマートフォンやパソコンなどの環境によって実際の色味と変わって見える場合があります。



○素材

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨コーチ ショルダーバッグ ワンショルダー レザー 黒 メタルチャーム