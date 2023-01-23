『【人気】ワンダフルワールド 白 ピコフリル リバイバルブラウス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 37分に出品され04月16日 19時 37分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ（フリー）： 素材 綿100%

身幅53cm 着丈61.5cm 肩幅49cm 袖丈16.5㎝

（多少の誤差はございますので、目安程度と思って下さい）



ピコフリルやピンタック使いのとっても豪華なリバイバルブラウスです。



数回程着用。

一通り検品はしておりますが、保管時についてしまったなどの見落としの汚れ等ある場合がございます。

上記、ご理解の上ご購入お願いいたします。



お値下げは、不可とさせて頂いてますのでよろしくお願い致します。

おまとめの場合は、お気持ち程度ですがお値引き対応しております。おまとめのご購入の方は、コメントにてお知らせください。

なお、コメントのやりとりの中、売れてしまう事もあります。

その場合、大変申し訳ありませんが、そちらが優先になりますのでよろしくお願い致します。



※お色についてはご覧の端末やモニターによって見え方が異なります。

※サイズ違いやイメージと違うなどのお客様都合でのご返品には対応できません。



あくまで中古品の旨、上記注意事項、またサイズ表記等よくご確認頂き、画像でご判断頂ける方のみご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カネコイサオ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【人気】ワンダフルワールド

白

ピコフリル

リバイバルブラウス