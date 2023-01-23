『CEASE CS Parka ジャケット(BLACK / PURPLE)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 46分に出品され03月27日 02時 46分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 "CEASE" CS Parka (BLACK / PURPLE)



サイズ【L】

着丈69cm/身幅66cm/肩幅56cm/袖丈62cm



素材 : 100%ポリエステル



即日完売品です。



ロンドンのセレクトショップ「194 LOCAL」を手がけるダニエル・パシッティとその友人のイーサンが立ち上げたCEASE。

違ったデザインが楽しめるリバーシブルデザインのダウンパーカーです。



CEASEはイーサンとダニエルの二人によるブランド。テクニカルなヴィンテージファッションの知識が豊富で新たなトレンドとの融合、過去・現在・未来を同時に表現する服を生み出している。

"ファストファッションのせいで失われつつある昔ながらの製造技術に注目してもらう事”をテーマに生地や縫製にこだわり、現在失われつつあるディテールや洋服の持つ雰囲気を感じてください。

昨年リリースした際も即完した中綿ジャケットの新色。独自のキルティング柄が特徴かつ撥水素材の表地と、パープルが印象的で雰囲気の異なる裏地のリバーシブルジャケット。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CEASE

CS

Parka

ジャケット(BLACK

/

PURPLE)