『M1 MacBookAir 中古美品 メモリー8GB ストレージ256GB【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 14分に出品され03月29日 02時 14分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



10月28日追記：充電回数の画像をUPしました。

同上のコメントを本文に追記しています。





M1 MacBookAir スペースグレー 13インチ 中古美品の出品です。

JISキーボード メモリー8GB ストレージ256GBです。

バッテリー最大容量は97％です。(画像を追加しました)

充電回数は、６７回となっています。



最初から、Magickeyboad（USタイプ）を外付けで使っていたので、

本体のキーボードも汚れが少ないと思います。



今回、M3のUSキーボードを別途購入したので、出品します。

家の中だけで使っていたので、大きな傷等はございません。



見た感じでは、気になる傷はありませんが、中古であるため細い傷はあると思います。

気になる方は購入を控え下さい。



箱はありますが、ACアダプターとケーブルはありません。

画像にあるものが付属品となります。

発送時は、初期化して送りますのでご了承をお願いします。



その他何か質問等があれば、コメント欄よりお願いします。

シリーズ...Macbook Air

Air/モデル...M1 2020

ディスプレイサイズ...13インチ

仕上げ...スペースグレイ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル