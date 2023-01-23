『新品！ウエアハウス JOHN GLUCKOW JG-CS13【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 23分に出品され03月20日 22時 23分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ジョングラッコー ウエアハウス 2023AW スウェットパーカー フェイキーアフターフード プリント



サイズ： XL



カラー：ダークグリーン



新品未洗いです。



メーカー記載のサイズ表を参考に



して下さい。



個人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。



発送はヤマト着払いでお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ウエアハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品！ウエアハウス JOHN

GLUCKOW

JG-CS13