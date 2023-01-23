『CANADAGOOSE フリースタイル クルーベスト ダウンベスト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 16時 56分に出品され03月27日 16時 56分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FREESTYLE CREW VEST

MENS STYLE# 4154M

カラー：Navy

サイズ：S



3〜4年位前にカナダグース日本公式店にて購入致しました。

去年は着用せずに保管しておりました。

商品は素人検品ながら目立ったシミ、汚れ無く綺麗だと思います。



サイズ感の問合せは公式サイト参照御願い致します。ちなみに私は、身長175㌢体重70㌔でインナーにスウェットなど着て、ちょうど良かったです。



中古品ですので、神経質な方の御購入はご遠慮下さい。

カナダグース商品は年々高騰しておりますのでこのご機会にいかがでしょうか。



宜しく御願い致します。



モデル···FREESTYLE VEST

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADAGOOSE



フリースタイル

クルーベスト

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