『PORTER 巾着 バッグ 3枚セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 10時 23分に出品され04月08日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年くらい前に、洒落た買物袋を探していた時に目に入り、ポータースタンド京都でS・M・Lの3サイズセットを購入しました。

Sサイズは幾度か使用しましたが、Mサイズ、Ｌサイズは未使用のまま、家の押し入れで保管しておりました。

素材は商品自体に記載がなく、ネット等で検索しましたが、検索のやり方がよくないのかヒットせず断念しました。素人目にすべすべしたナイロン系の生地だと思います。

※丈夫そうな素材です

単体でデイリーユースとしてはもちろん旅先でのバッグインバッグなど様々なシーンにお使いいただけるアイテムです。

現在は廃版かと思いますので、探していた方はどうぞ！



サイズ／色目（色目は画像を参考にしてください）

S：幅15cm／高さ25cm／まち6cm

深緑系の迷彩柄

M：幅17.5cm／高さ30cm／まち8cm

濃い青系の迷彩柄

L：幅22.5cm／高さ38cm／まち10cm

濃いグレー系の迷彩柄

※素人が平置きで計測していますので、少々の誤差は了承下さい。



・配送

簡易包装にてお支払い後１～２日程度で発送いたします。

・見た目に変色・傷も見当たらず美品かと思いますが、あくまで中古品につき、画像をご覧いただきご理解のうえ、ご購入お願いいたします。

・コメントなしの即購入も全く大丈夫です、やりとり面倒な方も大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

巾着

バッグ

3枚セット