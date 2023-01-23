『70s80s☆古着☆【アディダス】ジャケットスタジャン トレフォイル ブルゾン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 07時 55分に出品され04月04日 07時 55分に終了予定です。即決価格は10,190円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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70s80s☆古着☆vintage【adidasアディダス】トラックジャケット スタジャン ブルゾン メンズL程





３枚葉に別れた70年代

初期のアディダストレフォイルロゴ

希少なスタジャンです♪



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【サイズ】メンズL程 USM

【カラー】ブルー

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 51cm

身幅 : 約 60cm

着丈 : 約 65cm

袖丈 : 約 59cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。



【コンディション】

・クリーニング済み。

・リバーシブルですが、白面によごれがあります。

・着用には問題のない良品です◎





※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れはあらかじめご理解お願いします。



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★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。



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袖丈···長袖





カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s80s☆古着☆【アディダス】ジャケットスタジャン

トレフォイル

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