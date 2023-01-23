『BOGLIOLI ステンカラーコート オリーブグリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 54分に出品され03月08日 18時 54分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

BOGLIOLIはイタリアの高級ファッションブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。



【色とスタイル】

オリーブグリーンの色合いは、秋冬のコーディネートにぴったりで、シンプルながらも存在感があります。ステンカラーのデザインは、フォーマルからカジュアルまで幅広く対応可能です。

あえて使用感を出した仕上がりになっており、ミリタリーテイストが感じられます。



【機能性】

背面にスリットがあり、動きやすさを考慮したデザインです。ポケットも付いており、実用性も兼ね備えています。



- ブランド: BOGLIOLI

- 色: オリーブグリーン

- スタイル: ステンカラーコート

- デザイン: 背面スリットあり



着用は数回で状態は良好です。

ポリエステル61%、コットン39%ですが、起毛感があり、非常におしゃれです。

やや厚手ですので、冬に最適だと思います。



サイズは52。平置きで肩幅50cm、身幅60cm、着丈97cm、袖丈65cmです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BOGLIOLI

ステンカラーコート

オリーブグリーン