『FCRB Bristol ナイロンジャケット＆パンツセット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 13分に出品され04月05日 11時 13分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 上は未開封です

パンツはsoph正規店にて購入後、数回着用しました。

こちらバラ売りと値引き交渉はしてませんのでご了承願います。



FCRB

F.C.Real Bristol

エフシーレアル

ブリストル

soph

ロゴデザインが特徴です。カジュアルなコーディネートに最適です。



【快適な素材】

ナイロン素材を使用しており、軽量で動きやすく、日常使いに適しています。通気性も良く、快適な着心地を提供します。



【多用途】

ジャケットとパンツのセットは、スポーツやアウトドア活動にも対応可能。スタイリッシュでありながら機能性も兼ね備えています。



- ブランド: Bristol

- 色: ブラウン

- 素材: ナイロン

- デザイン: ジッパー付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FCRB

Bristol

ナイロンジャケット＆パンツセット