『カーハート Carhartt デトロイトジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 11時 07分に出品され03月29日 11時 07分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Carharttのデトロイトジャケットです。

4年前に購入し、着用は10回ほどです。

値段交渉、追加写真等受け付けますのでコメントお願いします。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カーハート



Carhartt



デトロイトジャケット