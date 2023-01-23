『極美品 コーチ 2way ショルダーバッグ テンプシー 大容量 マルチカラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 16時 53分に出品され03月16日 16時 53分に終了予定です。即決価格は11,167円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️ブランド



COACH コーチ



▪️素材



レザー ジャガード



▪️サイズ



タテ 34cm

ヨコ 40cm

マチ 19cm

ハンドル高さ 16cm

ショルダー高さ 45cm



▪️色



ブラウン ベージュ マルチカラー



▪️商品状態



・SA



〔状態詳細〕

S ⇨ 新品又は、未使用品

SA ⇨ ほとんどダメージがなく、状態が良い商品

A ⇨ 多少の小傷、汚れ等はありますが、使用感の少ない綺麗な商品

B ⇨ 一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品

C ⇨ 一般的な中古品で、傷や汚れなどダメージが目立つ商品

D ⇨ 中古品の中でも傷や汚れなどのダメージが目立ち、難有の商品



必ずお写真を見てご判断下さいますようお願いします。



※ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントお願いします！



▪️デザイン



ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ 手さげ 肩がけ 斜めがけ クロスボディ ワンショルダー 大容量 多収納 A4収納 ボックス シグネチャー ストライプ チャーム付き メンズ レディース



▪️購入先⇨鑑定済みのブランド品販売店(AACD加盟店)

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▪️フォロー割引



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※既に値下げ交渉にて、値下げされた商品にフォロー割は効きませんのでご了承ください。



▪️値下げについて



コメントにて対応できます！



▪️確認事項



・神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。

・記載に無い箱や袋など付属品は無く、商品のみとなっております。

・商品の状態は、写真でご確認ください。



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⇨#うたたねどっとこむ



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管理番号，345 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 コーチ 2way ショルダーバッグ テンプシー 大容量 マルチカラー