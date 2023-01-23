『16aw コムコムデギャルソン フリル ワンピース XS/tricotトリコ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 13時 21分に出品され05月15日 13時 21分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

COMME des GARCONS COMME des GARCONS（コムデギャルソンコムデギャルソン）



【サイズ】

表記 XS

身幅:約42cm 着丈:約94cm



【素材】

アセテート 100％



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今となっては希少なものです。

お探しの方、この機会をお見逃しなく。



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サイズ...XS(SS)

カラー...ブラック

柄...無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: コムデギャルソンコムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 16aw

コムコムデギャルソン

フリル

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XS/tricotトリコ