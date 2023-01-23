『カンペール トートバック【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 16時 25分に出品され03月12日 16時 25分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カンペール トートバック



数年前にそごうで購入しました

2、3回使用してからクローゼットで保管していました

目立った汚れ破れは無く綺麗な状態だと思います



全体に中綿が入っているので自立します

前面に革製のポケット×1と反対側にもポケット×1あります

内ポケットは両端と内側面の計3箇所です



色 ブラック



●サイズ

縦 : 約33cm

横 : 約45cm

奥行 : 約13cm

ハンドル : 約53cm



※素人採寸になりますのでご了承下さい。





※中古品、自宅保管につき、ご理解いただける方ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カンペール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ カンペール トートバック