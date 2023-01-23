『【新品未使用タグ付】enof velour jersey china shirt【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 38分に出品され03月02日 23時 38分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 enof

サイズ 02

カラー ecru



一目惚れし、サイトにて発売日に購入しましたが、似合わなかったので、泣く泣く出品いたします。



オンラインにて即完売したアイテムとなりますので、お探しの方がいらっしゃれば是非ご検討ください。





コンパクトに折りたたんで発送致します。

折りシワ等発生した場合ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: イナフ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【新品未使用タグ付】enof

velour

jersey

china

shirt