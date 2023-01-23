『ゼンハイザー MOMENTUM Wireless M3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 12時 39分に出品され04月14日 12時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年春頃購入しました。

一度聴いたのみで暗所にて保管。私物整理のため、出品します。

付属品完備です。



よろしくお願いいたします。



[型番] M3AEBTXL Black

[JANコード] 4044155237153

[Art No.] 508234

[型式] ダイナミック・密閉型

[周波数特性] 6 ～ 22,000 Hz

[感度]

Bluetooth使用時：99 dB

ケーブル使用時：118 dB

[無線規格] Bluetooth 5.0

[コーデック] SBC , AAC , aptX , aptX LL

[充電、動作時間] 約3時間の充電で、17時間(BT+NC)

[付属品]

USB Type C to Aアダプター、

USBチャージングケーブル(Type C to C)、

キャリングケース、1.4mアナログケーブル

[本体重量] 約 305 g

[パッケージサイズ] 231 × 193 × 104 mm

[パッケージ重量] 915 g 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゼンハイザー